В Германии вводятся первые запреты на дизельные автомобили

В Гамбурге (Германия) ввели первые запреты на дизельные авто с целью улучшения экологической ситуации в городе. Эти автомобили не смогут ездить на двух участках центральной магистрали: 580 м и 1,6 км. Так, на одном из участков проезд запрещен грузовикам, которые не соответствуют стандартам Евро-5, а на другом – легковым автомобилям, у которых стандарт ниже Евро-6.

Для нарушителей будут вводиться штрафы: автомобилистам – 25 евро, а водителям грузовиков – 75. Еще в феврале были предприняты попытки частичного запрета дизельных автомобилей. Многие владельцы автомобилей все больше возмущаются, что к скорому времени все дизельные авто окажутся на свалке. Тем более, что для снижения окиси азота в воздухе необходимо вводить запрет во всем городе, а не лишь на двух участках автомагистрали.

И это не первый скандал, связанный с дизельными автомобилями. Как заявлял Швайтцер: «Дизельный скандал и запреты на эксплуатацию всполошили крупную часть экономики Германии. Потеря стоимости и простой многих дизельных автомобилей касаются также большого числа представителей среднего и малого бизнеса». В результате этого, экономика Германии потеряла около полумиллиарда евро.