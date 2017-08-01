GMC Yukon 2019 получил версию Graphite Edition

Премиальный вседорожник GMC Yukon 2019 скоро можно будет купить с пакетом Graphite Edition. Он делает внешность автомобиля несколько агрессивнее и мрачнее, а также опционально предлагает более производительный двигатель.

GMC Yukon 2019 может дополняться пакетом Graphite Edition как в стандартной версии, так и уже дополненный опциями Performance. Базовый внедорожник получает «катки» размерностью 22 дюйма, дополненные вставками Carbon Flash Metallic. Также машина украшается черными глянцевыми подножками, черной сеткой для решетки радиатора, обрамленными противотуманными фонарями, черными рейлингами на крыше и молдингами того же цвета.

В сборке Performance внедорожник GMC Yukon 2019 при пакете Graphite Edition получает мотор 6.2 тягой 420 л.с. и 623 Нм от модели Yukon Denali. Для него предусмотрена 10-АКПП. Эта установка заменяет на машине стандартный V8 5.3. Автомобиль также дополняется черными глянцевыми дисками и информационно-развлекательной установкой с навигационной системой и 8-дюймовым монитором.

GMC Yukon 2019 в версиях Performance и Performance Graphite Edition получает задний или полный привод, опциональную удлиненную колесную базу и три оттенка кузова: черный Onyx, белый трехслойный Frost иметаллик Dark Sky. Стоимость новинок пока не озвучена, но известно, что они выйдут на рынок нынешним летом.