Эксперты составили ТОП-5 подержанных автомобилей за 150 000 рублей

Несмотря на тот факт, что цены на автомобили продолжают расти, все еще можно приобрести приличную машину с пробегом за 150 000 рублей. Исходя из этих данных эксперты разработали рейтинг подержанных автомобилей в пределах данной суммы.

Прежде всего следует выделить российскую LADA Kalina 2010-2012 годов выпуска с пробегом меньше 100 000 км. Под капот авто получило 1,4- и 1,6-литровые двигатели с отдачей в 80 и 98 лошадиных сил. Они приводятся в действие 5-диапазонной МКПП.

Второе место досталось Volkswagen Golf третьей генерации. За 150 000 рублей автолюбитель может получить такое авто возрастом в 20 лет, но это будет очень надежный автомобиль. ТОП-3 закрывает Daewoo Nexia, оснащенный 109-сильным 1,6-литровым агрегатом.

В ТОП-5 вошли Hyundai Accent и Renault Logan. Первый за 150 000 рублей можно отыскать на вторичном авторынке практически в отличном состоянии. В моторном отсеке авто расположился двигатель с отдачей от 86 до 106 «лошадок». Второй автомобиль характеризуется надежностью и простотой в обслуживании.