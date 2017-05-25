Эксперты назвали самые популярные автоаксессуары у россиян

Специалисты из «АВТОСТАТ» провели опрос среди 6 000 автолюбителей. Итогом данного исследования стал рейтинг наиболее популярных автомобильных аксессуаров среди российских водителей.

В соответствии с полученной информацией, все респонденты ответили, что сразу к новой машине необходимо приобрести аптечку, буксировочный трос, огнетушитель и знак аварийной остановки. 63% опрошенных заявили, что необходимо покупать компрессор, который занял второе место среди списка необходимых автоаксессуаров.

ТОП-3 закрывает видеорегистратор, набравший 46,7% голосов автомобилистов. Интересно, что покупку набора инструментов сочли важной только 28% респондентов. ТОП-5 закрывают чехлы для сидений, за которые отдали свои голоса 17,1% опрошенных. Перечень замыкают радар-детектор с показателем 12,4% голосов, а освежитель воздуха, навигатор и автомобильный пылесос набрали меньше 10% автолюбителей.