Porsche разработал кроссовер Porsche Cayenne в кузове купе

Немецкий бренд разработал новую версию кроссовера Porsche Cayenne, которая на днях получила одобрение от руководства компании. В ближайшее время состоится презентация новинки в кузове купе.

Оливер Блум, председатель правления, сообщил, что недавно компания Porsche одобрила проект новой модификации кроссовера – Coupe. Официальная презентация модели в новом кузове купе состоится до конца текущего года, а в продажу купеобразный внедорожник поступит в 2019 году.

Ожидается, что Porsche Cayenne в кузове купе не будет иметь технических отличий от классической версии внедорожника. Что касается дизайна, то новинка получит переработанный бампер спереди и новую внешность кузова в стиле Porsche Panamera второго поколения. Моторная линейка будет включать только мощные силовые установки. Ожидается, что кросс-купе получит также гибридную версию.

Ранее стало известно, что линейка силовых установок Porsche Cayenne S пополнится новым дизельным двигателем V6.