610-сильный «Жигули» для дрифта продают за 10 млн рублей

В России на продажу выставлен болид для дрифта, разработанный на базе модели ВАЗ-2105. Гоночный «Жигули» принадлежит известному отечественному дрифтеру Федору Воробьеву.

«Жигули» для дрифта получил ценник в 160 000 долларов (10 млн рублей). Столь высокая стоимость транспортного средства обусловлена его глобальными преобразованиями и спортивными достижениями.

Модернизированный ВАЗ-2105 сделан в полном соответствии регламенту RDS (Российская дрифт-серия). По сути, от «Жигулей» в болиде остался только кузов. Во всем остальном, даже в колесной базе, он является совершенно другим автомобилем.

Моторный отсек болида занимает мотор 3.0 2JZ-GTE с нагнетателем Garrett 3576 GTX. Производительность агрегата составляет 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель укомплектован коробкой передач от BMW 320. Подвеску автомобилю сделали из деталей ВАЗ, «Волги» и Nissan.

На счету продаваемого «Жигуля» имеется множество побед. В гонках RDS машина оказалась шестой. Так или иначе, эксперты не уверены, что кто-то захочет приобрести такой автомобиль за 10 млн рублей.