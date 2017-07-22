Зеленоградские энтузиасты построили хот-род на базе "ЗИЛ-130"

Кастомайзинг, представляющий собой переделку автомобилей и ставший ныне популярным в России, зародился в 1950-х годах в США. Фанаты кастомайзинга из России купили старый грузовой автомобиль «ЗИЛ-130» еще в 2010 году и занялись его преобразованием в хот-род.

Основой кастом-пикапа стала рама от Ford E250, которую подвергли доработкам согласно задуманной стратегии. От данной машины Ford умельцы позаимствовали подвеску, дисковые тормоза с вентиляцией и рулевое управление.

На раму энтузиасты установили кабину от «ЗИЛ-130», а материал кузова и кабины изготовили из 1-миллиметровой стали. Задние крылья, выполненные из стали толщиной 0,7-1,2 мм, остались без изменений.

Первоначально хот-род получил в моторный отсек 6-цилиндровый мотор объемом 4,0 литров, взятый от Ford 4.2 V6. Двигатель приводится в действие трансмиссией Ford 4R70W. Позже под капот пикапа поместили более производительный агрегат VORTEC 8100 496 cid объемом 8,1 литра с отдачей 341 «лошадок». Он работает в тандеме с АКПП ALLINSON 1000. Данный хот-род смог завоевать несколько престижных премий на соревнованиях хот-родов.