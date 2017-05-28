Воронежцы прогнозируют ценны на бензин к середине лета

Жители Воронежа стали участниками опроса, в котором горожанам предлагалось высказаться по поводу будущей цены на бензин. Респондентами выступили 400 человек.

Накануне в соцсети «ВКонтакте» прошел опрос, в рамках которого воронежцы рассказали, какой ценник на литр АИ-95 они видят в столице Черноземья в середине лета, 15 июля. Респондентам предлагалось десять вариантов ответов. Минимальная стоимость горючего в опросе составляла 25 рублей. Максимальный ценник 53 рубля. По итогам опроса стало ясно, что воронежцы склоняются к ценникам 45, 46 или 50 рублей за литр бензина АИ-95.

Под опросом одна из горожанок написала, что горючее должно стоить столько же, сколько оно стоило 30 мая, так как «нефтяники заморозили цены». Один из автомобилистов ответил на этот комментарий: «Ну-ну, 30 мая их заморозили, а 31 мая цены выросли на 40 копеек. Крутая заморозка».