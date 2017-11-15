Новый Chevrolet Corvette станет 1000-сильным гибридом

Суперкар Chevrolet Corvette готовится к смене поколений, и портал Car And Driver озвучил подробности автомобиля. Машина может дебютировать весной следующего года.

По данным сайта, новый Chevrolet Corvette получит модернизированную 6,2-литровую установку V8 тягой 500 л.с. Кроме того, автомобиль будет оснащаться 5,5-литровым V8 отдачей 600 л.с. У данного мотора появится дважды турбированная версия, мощность которой повысят до 800 л.с. Главным новшеством машины станет гибридная установка. Заднюю ось автомобиля будет вращать 800-сильный агрегат, а переднюю будет приводить в движение электродвигатель тягой 200 л.с. Гибридный Chevrolet Corvette появится через несколько лет после начала выпуска стандартной версии новинки. Для всех агрегатов предусмотрена 7-РКПП с двумя сцеплениями.

Новый Chevrolet Corvette получит активные аэродинамические элементы и управляемый электроникой спойлер. Кроме того, для автомобиля предусмотрена подвеска с лифт-системой. Она позволит автомобилю изменять центр аэродинамического давления. Конструкция машины будет выполнена из алюминия, углеволокна и магниевого сплава. Кузовные части суперкара изготовят из стеклопластика.