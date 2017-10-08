Треть легковушек в России признаны опасными

Относительно недавно государство стало контролировать выброс вредных веществ в России. Благодря исследованиям стало известно, что треть машин в стране являются опасными, поскольку не соответствуют ни одному экологическому стандарту.

Несмотря на то, что токсичность выхлопов авто в России не является важной темой, проблема является опасной для жителей. Автоэксперты выяснили, что 31,4% машин в стране не соответствуют ни одному стандарту, даже лояльному Евро-2. В результате 13,3 млн легковушек опасны. Стандарту Евро-2, который устарел, соответствует 12,2% автопарка РФ, Евро-3 – 14,6%, Евро-4 – 28,7%, а Евро-5 – 13,1% или 5,5 млн авто.

Специалисты отметили, что с грузовыми авто ситуация обстоит еще хуже. В сегменте LCV более 45,1% всех машин не соответствуют стандарту Евро-2, а стандарт Евро-5 выполняют только 2,4%. В сегменте более крупных грузовиков самый лояльный стандарт не выполняет 65% автопарка, в то же время новейшему экостандарту соответствует 3,5%.