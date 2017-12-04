Продажи Mitsubishi в России в мае увеличились в 2,4 раза

Автомобильные эксперты исследовали продажи на авторынке России в прошлом месяце. В результате мониторинга специалисты пришли к выводу, что спрос на автомобили Mitsubishi в стране в мае вырос в 2,4 раза.

В прошлом месяце в России было реализовано 3 560 машин Mitsubishi, что в 2,4 раза превышает показатели мая 2017 года. За первые пять месяцев текущего года производителю удалось продать 16 824 машины, что также свидетельствует о росте продаж в 2,4 раза.

Самой популярной моделью японского производителя остается кроссовер Mitsubishi Outlander. Спрос на модель в прошлом месяце вырос почти в два раза до 2 070 единиц. С большим отрывом следом идет внедорожник Pajero Sport с уровнем продаж в 581 авто, за ним ASX — 445 штук.

Стоит отметить новинку, которая разошлась тиражом в 304 единицы – Mitsubishi Eclipse Cross. Компакткросс начали предлагать только в конце апреля 2018 года. Представители бренда отметили, что такой уровень реализации превышает запланированный.