Hyundai показала обновленные седан и универсал i40

Первое время корейцы будут продавать рестайлинговое семейство Hyundai i40. Автомобили немного освежились внешне, и получили расширенный функционал.

Модель Hyundai i40 стоит на конвейере с 2011 года. Основным рынком для линейки рассматривалась Европа, в то время, как похожая Sonata ориентировалась на американцев. При этом в Южной Корее одновременно продаются обе модели, и уже сейчас в стране предлагаются обновленные i40.

Семейство Hyundai i40 обновляется второй раз. Впервые рестайлинг настиг семейство в конце 2014 года. Машины получили основательные изменения внешней составляющей, перенастроенные подвеску и рулевое управление.

«Посвежевшие» Hyundai i40 получили стильную ячеистую решетку радиатора, а также колесные диски размерностью 18 дюймов с новым дизайном. Для салона новинок предусмотрены новые отделочные материалы, а также модернизированная мультимедийная установка. Базовыми для всех сборок седана и универсала Hyundai i40 стали системы курсовой устойчивости и предотвращения столкновений, экстренное торможение и автоматическое переключение света фар.

Для корейцев в рестайлинговых Hyundai i40 предусмотрен тот же 2.0 GDi тягой 166 л.с. Он сочетается с 166 л.с. Минимальная стоимость седана составляет 25 490 000 вон (1 469 000 рублей). Универсал продается за 26 240 000 вон и выше (от 1 512 000 рублей).