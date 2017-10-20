В Японии представили хэтчбек Toyota Corolla нового поколения

Компания Toyota презентовала новый хэтчбек Corolla, предназначенный для японского авторынка. Модель, представленная несколько месяцев назад в США и Европе, вскоре доберётся и до Страны восходящего солнца.

В отличие от версии для Европы представленный Toyota Corolla получил модифицированные фары, иной шильдик на радиаторной решётке и многорычажную заднюю подвеску. Кроме того, японский хэтчбек предлагается с иными двигателями, которые он позаимствовал у кроссовера Toyota C-HR.

Новинка доступна с 1,2-литровым турбомотором, развивающим 115 «лошадок», и со 122-сильной гибридной установкой на базе 1,8-литрового «атмосферника». Покупатели могут выбирать между 6-скоростной механической трансмиссией и вариатором, передним и полным приводом.

Toyota Corolla новой генерации может похвастаться подвеской с регулируемой жесткостью, семью эйрбегами, функцией перераспределения тяги между колёсами, климатической системой, мультимедийным комплексом и т. д.

Также для модели доступен пакет систем безопасности Safety Sense 2, в который вошли система кругового видеообзора, "умный" круиз-контроль, система контроля рядности движения и функция предотвращения столкновений. В Японии новый Toyota Corolla появится в продаже уже в июне.