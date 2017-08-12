Все авто ГАЗ теперь будут оснащать телематическим блоком GAZ Connect

Российский автопроизводитель разработал телематический блок GAZ Connect. Согласно заявлению пресс-службы компании данное устройство получат все выпускаемые компанией ГАЗ автомобили.

Согласно заявлению представителей автопроиводителя ГАЗ, телематический блок GAZ Connect получат все фургоны, микроавтобусы и бортовые авто бренда. В то же время производство машин с данным оборудованием стартует только во второй половине текущего года.

Телематический блок GAZ Connect позволит клиентам производить мониторинг состояния бизнеса, обеспечит планировку расходов и поможет их сократить. Комплекс производит сбор и передачу определенных данных.

В частности речь идет об уровне горючего в бензобаке, температуре силовой установки, а также отслеживает уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Этим сбор данных о состоянии авто ГАЗ не ограничивается.