На аукционе выставили последний маслкар Dodge Challenger SRT Demon

Автопроизводитель Dodge остановил производство автомобилей Challenger SRT Demon и Viper. Последний экземпляр маслкара Challenger SRT Demon выставили на продажу на аукционе, средства с которого пойдут на благотворительность.

Компания Dodge уже собрала последний маслкар Challenger SRT Demon на автозаводе Fiat Chrysler Automobiles (FIA) и предоставила информацию аукционному дому. На этих же торгах автобренд намерен реализовать последний Dodge Viper.

Dodge Challenger SRT Demon получил силовую установку V8 объемом 6,2 литра, которая генерирует до 850 «лошадей» при моменте силы в 1 044 Н*м. Благодаря мощному мотору маслкар способен всего за 2,3 секунды набрать скорость в 100 км/ч.

Главной особенностью стал черный цвет авто и ограниченный тираж. Производитель маслкаров отмечает, что в данной комплектации было собрано только 3 300 единиц Dodge Challenger SRT Demon. Стартовая цена, а также возможная прибыль на данный момент не известна.

Отметим, что официальный выпуск купе Dodge Viper, которое также решили продать на аукционе, был остановлен еще в августе 2017 года. Под капотом двигатель V10 объемом 8,4 литра, который выдает до 654 «лошади» при моменте силы в 814 Н*м.