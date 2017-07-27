Россияне потратили 1,5 трлн рублей на запчасти в 2017 году

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели вторичный рынок комплектующих для легковых машин в России, а также его ключевые параметры. Исследование показало, что за прошлый год в стране было реализовано 990 миллионов единиц разных автокомпонентов.

Ёмкость вторичного рынка запчастей по итогам 2017 года в денежном выражении составила 1 триллион 523,2 миллиарда рублей. «Тройка» лидеров представлена шинами, элементами подвески, маслом и техническими жидкостями.

На покрышки за отчётный период российские автовладельцы потратили 189 миллиардов рублей, что соответствует 12,4% от общего объема реализованных автокомплектующих. Детали подвески заняли 10,7% рынка (163 млрд рублей). Третью позицию с долей в 7,5% заполучили технические жидкости и масло.

В минувшем году на обслуживание легковых авто в РФ понадобилось 312 миллионов литров, суммарная стоимость которых достигла 114 миллиардов рублей.