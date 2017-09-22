Toyota RAV4 лишился дизельной версии

Японцы прошлой осенью пообещали, что перестанут продавать дизельные модели в Европе. Судя по всему, они решили начать с кроссовера Toyota RAV4, который больше не будет продаваться в Старом свете с моторами на «тяжелом» топливе. Об этом сообщил портал motor1.

Недавно в Нью-Йорке был представлен Toyota RAV4 нового поколения, однако он еще не добрался до рынка. В Европе еще продаются дизельные версии кроссовера актуальной генерации, но вскоре их сменят бензиновые версии паркетника следующей генерации. Также в Старом свете будут продаваться гибридные вариации автомобиля.

В конце прошлого года японцы отказались от выпуска дизельных Toyota Auris. Сейчас на «тяжелом» топливе в Европе продаются версии моделей Verso/Proace Verso, Hilux, Land Cruiser и Proace. В ближайшем будущем они также уйдут из региона.

На некоторых рынках мира наблюдается снижение спроса на дизельные легковые машины, в связи с чем компания Toyota постепенно переходит только на бензиновые и гибридные версии своих машин.

Недавно аналитики компании JATO Dynamics установили, что продажи дизельного автотранспорта в минувшем году в мире просели на 8%. Их доля упала до 43,7%, что стало самым низким показателем для них за последние 8 лет.

Об отказе японцев от продаж дизельного Toyota RAV4 в России пока ничего не говорится. В РФ автомобиль продается с 2,2-литровой 150-сильной установкой по цене от 2 015 000 рублей.