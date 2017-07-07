GM Uzbekistan остановил производство модели Matiz

GM Uzbekistan прекращают производство автомобилей Matiz уже в июле текущего года. На данный момент предприятие остановило предварительный заказ на поставку автомобилей бренда Matiz.

Руководство компании GM Uzbekistan объяснило причину остановки производства авто бренда. В первую очередь это связано со стратегией развития компании, которая подразумевает обновление ряда моделей. Во-вторых специалисты пришли к выводу, что модели Matiz технически и морально устарели, поэтому их производство нерентабельно.

Несмотря на то, что в июле будет полностью остановлено производство Matiz на заводе GM Uzbekistan, компания обещает, что все клиенты получат заказанные автомобили в срок. Стоит отметить, что ранее 16 апреля в рамках стратегии развития было остановлено производство Chevrolet Orlando в кузове минивэн.