Land Rover работает над беспилотными системами для бездорожья

Компания Jaguar Land Rover приступила к разработке беспилотных автомобилей, которые смогут выдерживать как жару, так и холод. В проект, получивший название CORTEX, планируется инвестировать 4,9 млн долларов.

Британская марка применит новую технологию 5D, объединившую данные, получаемые от видеокамер, датчиков звука и света, радаров и лазерных дальномеров. Вся собранная информация обрабатывается в реальном времени, за счёт чего система сможет вести себя в соответствии с обстановкой на дороге. Автомобиль сможет передвигаться в любых условиях, включая лёд, снег, туман, дождь и грязь.

В Jaguar Land Rover считают автономность неизбежным будущим автопрома. Компания рассчитывает сделать свой беспилотный внедорожник самым безопасным и комфортным. Менеджер по исследованиям марки Крис Холмс упомянул, что к проекту CORTEX привлекут нескольких партнёров.

На сегодняшний день известно, что сотрудники Бирмингемского университета поделятся с Jaguar Land Rover последними наработками в сфере радиолокации и дистанционного зондирования дороги. Также к проекту присоединяться специалисты из компании Myrtle AI. Технологию беспилотного управления планируется постоянно дорабатывать, улучшая работу датчиков, а также проводя тесты в условиях бездорожья в Великобритании.