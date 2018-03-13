Ford Escape Plug-In Hybrid замечен на испытаниях

Американцы продолжают разработку нового Ford Escape (в РФ продается как Kuga). Накануне фотошпионам удалось запечатлеть прототип гибридной версии автомобиля на дорожных испытаниях. В версии Plug-In Hybrid будет представлен в 2020 году.

Автомобильные папарацци впервые наткнулись на Ford Escape Plug-In Hybrid. Шпионские фотографии показал сайт motor1. Невзирая на камуфляж, которым был замаскирован прототип, можно заметить, что автомобиль сильно изменится по сравнению со своим предшественником. Кроссовер обладает длинным задним свесом и расширителями колесных арок. По мнению экспертов, паркетник будет выполнен в духе нового Ford Focus, который недавно удивил общественность новым дизайном экстерьера, который стал более агрессивным и современным.

Инсайдеры утверждают, что кроссовер Ford Escape Plug-In Hybrid будет построен на той же платформе, что и новый Focus. Поэтому у паркетника есть шансы стать крупнее своего предшественника. Гибридный агрегат автомобиля пока не рассекречивается. По некоторым данным, дебют машины состоится не ранее 2020 года.

На рынке России сейчас доступен рестайлинговый Ford Kuga. Силовую линейку кроссовера в РФ представляют 1.5 EcoBoost (150 и 182 л.с.) и 2.5 (150 л.с.). Все двигатели сочетаются с 6-АКПП. Сборка модели для отечественных клиентов ведется в Елабуге, Татарстан.