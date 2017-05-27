В России стартовало производство Ford EcoSport

Недавно в Набережных Челнах началось производство нового Ford EcoSport. Сборку новинки наладили на заводе Ford Sollers. С конвейера уже сошла первая модель в особом цвете Deep Impact Blue и максимальной комплектации.

Первый, произведенный в России кроссовер Ford EcoSport, оснастили 2,0-литровым агрегатом, работающим в тандемес шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент на обе оси. Автомобиль выполнен в цвете Impact Blue, а комплектация имеет название Titanium Plus и является самой дорогой.

Обновленный Ford EcoSport в целом получил видоизменённый стиль, который похож на дизайн более старших кроссоверы внедорожников компаний. Кроме того, был полностью переработан интерьер запятая была добавлена новая передняя панель и установлены более удобные кресла. Также обновилась Моторная линейка, которая теперь включает в себя инновационный двигатель Dragon, генерирующий 123 лошадиных силы, при объеме 1,5 литра агрегат расходует всего 7 литров топлива на 100 километр пути. Помимо него, добавили двигатель Duratec, который способен выдавать 148 лошадиных сил.