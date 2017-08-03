Mitsubishi снизила стоимость ТО в постгарантийный период для РФ

Накануне российское подразделение компании Mitsubishi сообщило о внеплановом снижение стоимости технического обслуживания кроссоверов Outlander и ASX.

Пресс-служба российского офиса Mitsubishi сообщила что компания решила уделить больше внимания качественному обслуживанию машин в постгарантийный период, для того чтобы клиенты могли без особых затрат обслуживать свои автомобили компания решила снизить стоимость планового техобслуживания. Теперь все клиенты Mitsubishi могут с большими скидками проводить ремонт у дилера в не только в гарантийный период, но и в пост гарантийный.

Ради снижение стоимости обслуживания, компания пересмотрела материалы, которые ранее использовались и оптимизировала их. В результате удалось снизить стоимость обслуживания на 14,4%. Отмечается, что такое снижение цен относится к обслуживанию в постгарантийный период. Скидки начнут действовать уже 15 июня этого года в России, Казахстане и Беларуси. Для удобства компания разработала систему предварительного расчета стоимости технического обслуживания, которая доступна на официальном сайте.