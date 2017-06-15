Hyundai работает над собственным спорткаром

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai приступил к разработке собвтсенного спортивного автомобиля. Соответствующее заявление сделал Альберт Бирман, который руководит подразделением N Performance.

Согласно объявлению Бримана, спорткар Hyundai получит среднемоторное исполнение. На данный момент специалисты работают над новинкой, которая, по сути, станет «заряженной» версией одного из автомобилей южнокорейского бренда.

Руководство N Performance уточнило, что сейчас компания находится на стадии анализа, поэтому окончательный вариант первого спортивного авто еще не утвержден. В то же время известно, что модель получит среднемоторную компановку.

Специалисты Hyundai рассматривают три концептуальных модели Racing Midship, собранные в 2014-2016 годах. Первые прототипы являются моделью Hyundai Veloster в кузове хэтчбэк в среднемоторном исполнении, которые имеют разную степень усовершенствований.