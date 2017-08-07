На аукционе выставлен эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster за 28 млн рублей

Накануне на аукционе в США был выставлен идеальный суперкар из прошлого десятилетия с пробегом всего 11 743 километра. Данным автомобилем оказался Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2009 года.

Это уникальный Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2009 года в настоящее время продается на MotorGT. Приобретенный первоначально в Канаде, суперкар был импортирован в Соединенные Штаты и в настоящее время находится во Флориде. Под капотом у него установлен 5,5-литровый битбурбированный V8 с 617 лошадиными силами, соединенный с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с тремя режимами движения.

Но что делает этот конкретный SLR одним из самых эксклюзивных автомобилей в мире, является его краска. Автомобиль является единственным существующим SLR Roadster, окрашенным в цвет кузова Ivory. Крайняя цветовая комбинация также включает контрастную двухцветную красно-черную крышу и яркую красную кожаную отделку. Излишне говорить, что краска находится в первозданном состоянии.

Учитывая оборудование и идеальное состояние автомобиля, запрашиваемая цена составляет 438 800 долларов (27 318 350 рублей) на данный момент кажется довольно справедливой.