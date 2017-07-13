Опубликован ТОП-10 регион по продажам премиальных автомобилей

Накануне эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" опубликовали отчет продаж премиальных автомобилей в России за первые четыре месяца этого года. Всего с января по апрель этого года россияне купили 44 000 машины премиум-сегмента, причем треть из них приходится на Москву.

Согласно отчету, опубликованному агентством "АВТОСТАТ", москвичи приобрели 15 230 премиальных автомобилей, на втором месте с огромным отрывом находится Санкт-Петербург, где было реализовано 4950 экземпляров, а тройку регионов с наибольшими показателями продаж замыкает Подмосковье, где премиальные машины разошлись тиражом 4 460 штук. В результате, московские продажи переименование автомобилей занимают треть от общих объемов реализации по России.

Хорошие результаты показали такие области, как Краснодарский край, где было продано 2 080 премиальных автомобилей, Татарстан с результатом 1 250 экземпляров, Свердловская область, где дилеры реализовали 1010 машин. Ростовская, Самарская, Нижегородская Челябинская области также попали в ТОП-10, однако в них было реализовано менее 1 000 экземпляров.