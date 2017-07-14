Автоэксперты прогнозируют рост числа электрокаров

С каждым годом требования к экологичности автомобилей в мире продолжают ужесточаться, в результате многие автопроизводители занимаются сборкой электрокаров. Автоэксперты пришли к выводу, что к 2030 году количество авто с электротягой вырастет до 125 млн единиц.

Информацией о росте числа электрокаров в мире поделилось Международное энергетическое агентство. Согласно исследованиям автоэкспертов спрос на электрические авто в прошлом году вырос на 54% до 3,1 млн машин. Самый оптимистичный прогноз специалистов учитывает поддержку государства с положительной политикой, что позволит через 12 лет увеличить количество электрокаров до 220 млн единиц.

В то же время специалисты отмечают, что прежде чем электромобили заменят авто с ДВС пройдет очень много времени. Стоит отметить, что наибольшее количество машин с электрической силовой установкой насчитывается в Китае. В 2017 году электрокары заняли 50% от общего рынка – 580 000 авто, в результате прирост составил 72% в сравнении с показателями 2016 года.