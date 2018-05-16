Кортеж из автомобилей Aurus попал на видео

На популярном видеохостинге YouTube обнародовали видеоролик, на котором запечатлели выезд из нового президентского кортежа. В его составе очевидцы заметили лимузин, седаны и минивэны нового российского премиального бренда Aurus.

Отмечается, что все автомобили кортежа главы государства разработаны с использованием «Единой модульной платформы» (ЕМП) и получили под капот гибридный агрегат, в состав которого вошел 8-цилиндровый мотор объемом 4,4 литра с мощностью в 600 лошадиных сил и электрический двигатель-генератор. Он работает в тандеме с 9-скоростной АКПП, разработанной инженерами отечественной компании KATE.

Лимузин и сенат окрестили названием Senat, а минивэны назвали Arsenal. Кроме того, модельная линейка бренда Aurus пополнится внедорожником Komendant, который выйдет к концу 2018 года. В настоящее время машины Aurus находятся в специальном гараже ФСО, но вскоре они появятся в свободной продаже. Старт предзаказов на них стартует уже с августа, а за одну машину Aurus придется выложить не меньше 10 000 000 рублей.