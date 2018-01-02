Хэтчбэки DS 4 и DS 5 сняли с производства

Французский автомобилестроительный альянс PSA Group сообщил о том, что прекращает выпуск двух своих премиальных хэтчбэков DS 4 и DS 5. Причиной такого решения стало принятие экологических стандартов Euro-6c WLTP.

Сообщается, что введение таких стандартов предусматривает, что автомобильная индустрия переходит на новый уровень измерения горючего WLTP. Такие меры требуют обновления моторов и новых измерений экономичности, что очень дорого для непопулярных моделей, которыми являются хэтчбэки DS 4 и DS 5.

Следует сказать, что DS 4 DS 5 вышли на рынок в 2011 году и были разработаны с использованием архитектуры PF2. Тогда они выпускались под брендом Citroen, а после обновления, произошедшего в 2015 году перешли под «крыло» обособившегося бренда DS.

После того, как данные хэтчбэки покинут рынок, среди модельного ряда DS европейцам останутся доступны DS 3 и Ds 7 Crossback, который в ближайшее время ожидается на отечественном авторынке. Также скоро выпустят и небольшой электрический DS 3 Crossback, а принятая стратегия PSA Group предусматривает выход к 2023 году еще шести моделей.