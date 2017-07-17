Skoda Superb нового поколения получит новый двигатель

Skoda тестирует прототипы будущей версии Superb по крайней мере с августа 2016 года. В сентябре 2017 года тот же самый автомобиль снова был замечен, и к нему присоединился аналогично замаскированный универсал. На этой неделе был замечен еще один Superb, и у него не было никакого камуфляжа.

С передним бампером произошли какие-то изменения, так как стороны нижней решетки остаются скрытыми под черными кусками пластика. Также заметны диски, прикрепленные к центру колес, что обычно является признаком того, что прототип испытывается с новым двигателем.

Хотя нельзя быть полностью увереными, но Skoda скорее всего тестирует новую силовую установку- либо новый двигатель внутреннего сгорания, либо гибридную установку, о которой компания уже объявила. Флагманская модель получит частично электрифицированную трансмиссию в 2019 году, когда большой внедорожник Kodiaq обзаведется гибридной системой.