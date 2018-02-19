В сеть попали первые изображения обновленного Audi A4

Недавно на дорогах фотошпионам удалось запечатлеть обновленный Audi A4, покрытый обильно камуфляжной пленкой. Дизайнеры российского издания "Колёса.ру" представили своё виденье долгожданной новинки.

Седан и универсал Audi A4 появились на рынке в 2015 году. Рестайлинговая машина получит пересмотренный передний бампер, а фары головного света новинка позаимствует у нового Audi A6. Сзади тоже произойдут изменения: новинку снабдят переработанным бампером и новыми осветителями с новым рисунком LED-компонентов.

Новый Audi A4 может дебютировать к концу текущего года. На сегодняшний день актуальная генерация Audi A4 предлагается россиянам с 1,4-литровым 150 сильным мотором, работающим в паре с передним приводом. Такая версия обойдется в 1 970 000 рублей. Полноприводный вариант исполнения, под капотом которого разместился 2-литровый агрегат с отдачей 249 «лошадок», обойдется в 2 495 000 рублей.