Кроссовер Volkswagen T-Cross получит мотор от Polo

Немцы разрабатывают компактный кроссовер Volkswagen T-Cross на шасси модели Polo. В связи с эти паркетник может получить силовую линейку своего соплатформенника. Презентация маленького SUV состоится в Париже.

Разработка кроссовера Volkswagen T-Cross пребывает на финальной стадии, так как накануне фотошпионы застали автомобиль на дорожных испытаниях. Кадры автомобильных папарацци показал портал Motor1 и, на снимках видно, что тестовый прототип получил минимальный камуфляж.

Ожидается, что серийный Volkswagen T-Cross покажут на октябрьском мотор-шоу в Париже. Основой для паркетника послужил Polo нового поколения. SUV обрел колесную базу размером 2 560 мм. Автомобиль получит шестиугольную решетку радиатора, преходящую в фары головного света, а также расширенные колесные арки.

Согласно слухам, кроссовер Volkswagen T-Cross будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами с турбиной. По умолчанию автомобиль будет переднеприводным, однако нет данных о том, что немцы откажутся от полного привода для машины в качестве опции. Также нет опровержений тому, что позже кросс станет полноценным электрокаром.

На рынке кроссовер Volkswagen T-Cross должен появиться до конца года. Он будет конкурировать с Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka. Выпуск новинки наладят в Испании.