В Россию вернулся седан Subaru Legacy

Японская машиностроительная компания Subaru возобновит российские продажи своего седана Subaru Legacy. Обновленный автомобиль будет доступен россиянам в версиях Elegance и Premium ES, а за машину в РФ придется отдать от 2 069 000 до 2 219 900 рублей.

Новый Subaru Legacy обустроили переработанными бамперами, пересмотренной радиаторной решеткой, полностью светодиодными фарами и колесными дисками размером 18 дюймов. Расцветка кузова машины предлагается в шести вариантах, а в салоне стоит выделить измененную переднюю панель, спортивные кресла и 8-дюймовый тачскрин мультимедийной установки.

В подкапотном пространстве рестайлингового Subaru Legacy разместился бензиновый мотор объемом 2,5 литра с отдачей в 175 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие бесступенчатым вариатором Lineartronic CVT. До первой «сотни» японский седан разгоняется за 9,6 секунд при предельной скорости в 240 км/ч.

В перечне функций нового Subaru Legacy следует выделить систему водительских ассистентов EyeSight, включающую в себя адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, контроль за выходом из полосы движения и контроль при приближении к разметке. Седан Subaru Legacy покинул РФ в 2015 году, когда компания заявила, что прекращение продаж продиктовано сменой генераций автомобиля.