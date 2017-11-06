Эксперты назвали пять способов экономии топлива

Стоимость бензина и дизельного топлива продолжают неуклонно расти, и что интересно подорожание неприятно поражает своими скачками на рубль за неделю. Именно поэтому эксперты пришли на помощь автолюбителям, назвав пять способов экономии горючего.

Прежде всего эксперты советуют следить за техническим состоянием своей машины, потому что только исправный автомобиль может показать нормальные затраты топлива. Различные неполадки приводят к увеличению расхода горючего, а несвоевременное текущее обслуживание обычно приводит к существенному перерасходу.

Второй совет заключается в правильном использовании кондиционера, так как его применение может брать довольно много мощности агрегата, особенно в малолитражных автомобилях. Лучше всего, когда кондиционер работает не на полную мощность. Тогда у водителя и пассажиров не будет риска простудиться, но и можно будет сэкономить топливо. Далее стоит следить за правильным давлением в шинах. Низкое шинное давление зачастую приводит не только к расходу топлива, но и влияет на управляемость авто. Также они покрышки могут изнашиваться. Если же авто не оснастили специальным индикатором, то лучше приобрести недорогой автомобильный манометр.

Еще эксперты рекомендуют приезжать на проверенные автозаправки, на которых топливо высокого качества. Отмечается, что низкое качество горючего влияет на его расход, а кроме того часто становится причиной перебоев в работе мотора. И последний совет заключается в оптимизации маршрута движения и манеры вождения. Специалисты советуют выбирать правильный путь, чтобы не застрять в пробках. Не менее важна и манера вождения: при плавных разгонах и торможениях можно уменьшить затраты топлива.