Российские продажи автомобилей Renault превысили 1 700 000 экземпляров

Французская автомобилестроительная компания Renault отметила, что в конце апреля нынешнего года россияне приобрели больше 1 700 000 автомобилей бренда. Об этом проинформировали представители российского представительства марки, напомнив, что в этом году компания празднует 20 лет своего присутствия на отечественном автомобильном рынке.

Хитом продаж автопроизводителя в РФ выступает седан Renault Logan, который вышел на рынок в 2005 году. За все эти годы уровень его продаж составил 680 000 единиц. Вторую позицию получил снискавший популярность среди отечественных автолюбителей кроссовер Renault Duster, реализованный в количестве 353 000 экземпляров. В первую тройку вошли Renault Sandero и Renault Sandero Stepway (294 000 штук).

Хорошие показатели продаж демонстрирует и Renault Kaptur, продажи которого стартовали летом 2016 года. За этот период его тираж составил почти 56 000 авто.

Ранее пресс-центр Renault информировал, что продажи автомобилей через онлайн-шоурум бренда достигли отметки в 20 000 машин. Лидером интернет-продаж стал кроссовер Renault Duster с долей в 39%.