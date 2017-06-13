BMW планирует выпуск дизельного X3 M40d

Кроссовер BMW X3 последний генерации в прошлом году обзавелся "заряженным" вариантом X3 m40i, который пришелся по душе любителям производительных авто. Теперь же появилась информация о том, что стоит ожидать версию M40d с турбодизельным 3,0-литровым агрегатом.

Прошлогодняя новинка BMW X3 m40i оснащалась 3,0-литровым бензиновым турбированным двигателем на 6 цилиндров, генерирующим 360 лошадиных сил. Высокопроизводительный автомобиль пришелся по вкусу автолюбителям и потому компания решила выпустить дизельный аналог. Как отмечают инсайдеры, новый M40d получит 326-сильную силовую установку с аналогичным 3,0-литровым турбированным агрегатом, однако работающим на дизельном топливе. Давай силовая установка будет работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, которая уже полюбилась многим поклонникам BMW.

Помимо переработаной силовой части и ходовой, автопроизводитель планирует расширить палитру оттенков и вариантов отделки салона сразу в нескольких сериях. Кроме того, для электромобилей компании будут доступны опции BMW Connected eDrive Services и BMW Digital Charging Service, которые позволяют удалённо управлять некоторыми системами автомобиля и искать зарядные станции.