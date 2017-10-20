Подведены итоги выставки HeliRussia 2018 в Москве

С 24 по 26 мая в Москве проходила 11-я Международная выставка вертолетов HeliRussia, которая стала самой представительной. Согласно подведенным итогам в мероприятии приняло участие 246 компаний, а выставку посетило около 12 000 человек.

В выставке HeliRussia приняли участие 49 иностранных фирм из 19 разных стран. Отношения между Россией и Францией стали развиваться, в этом году об этом свидетельствует Французская ассоциация авиационно-космической промышленности (GIFAS). Большое внимание было обеспечено, поскольку выставка является самой крупной в Европе.

HeliRussia 2018 предполагала 59 мероприятий в форме круглого стола, презентации, конференции, награждения победителей конкурсов и мастер-класса. Также появились новые деловые мероприятия, которые затронули разработку вертолетных двигателей, сельскохозяйственную авиацию, сотрудничество в сфере военных технологий с другими странами.

На HeliRussia 2018 состоялась презентация 18 вертолетов: первый Ми-171А2 и доработанный Ми-171Ш с допоборудованием, большим вооружением и другой несущей системой. Было представлено три новых вертолета легкого сегмента: VRT500, Bell 505 Jet Ranger X и Agan Aircrafts Group.