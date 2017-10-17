Toyota: В России не выгоден выпуск Land Cruiser Prado

О невыгодности локализации внедорожника в РФ рассказал Масаси Исида, глава питерского офиса компании Toyota Motor. Выпуск машины нерентабелен в России, но ее поставки в страну продолжатся.

Самыми востребованными моделями компании Toyota в России являются бизнес-седан Camry, кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser Prado. Первые две стоят на конвейере в Петербурге, а идея выпуска последнего японцев вовсе не привлекает.

Масаси Исида пояснил, что Toyota Land Cruiser Prado конструктивно имеет множество отличий от Camry и RAV4. Последние две модели имеют схожую моторную линейку, а первая является рамным внедорожником с другими агрегатами. Если готовить петербуржский конвейер к выпуску «вездехода», на это уйдут большие средства, которые сделают выпуск машины невыгодным.

Японцев смущает не только дороговизна организации производства Toyota Land Cruiser Prado в России. Они также не хотят выпускать его в стране из-за сомнительного спроса на модель на рынке РФ.