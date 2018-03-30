Продажи кроссовера Hongqi HS7 начнутся до конца года

Hongqi HS7 станет вторым кроссовером китайской марки. До него она представила паркетник E-HS3. Накануне появились новые подробности модели HS7, и очередные шпионские фотографии транспортного средства.

Маркой Hongqi заведует китайский концерн FAW. При этом пару лет назад ее перевели в отдельный бренд, под которым будут выпускаться только премиальные автомобили.

Китайские СМИ проинформировали, что кроссовер Hongqi HS7 разделит силовую линейку с седаном H7. Это значит, что паркетник будет оснащаться моторами 1.8 (188 л.с.), 2.0 (204 л.с.) и 3.0 (231 л.с.). Не исключается возможность появления гибридного варианта машины.

Информация о силовой линейке Hongqi HS7, вероятно, будет опровергнута или подтверждена в сентябре нынешнего года в рамках мотор-шоу в Чэнду. Незадолго после дебюта автомобиль должен отправиться на внутренний рынок.

На данный момент о внешности и внутреннем пространстве серийного Hongqi HS7 известно далеко не все, но фотошпионы понемногу рассекречивают кроссовер. Так, недавно они частично запечатлели интерьер машины: салон получил элегантно сочетающуюся обивку из черной, коричневой и серой кожи. Также машина обзавелась электронной цифровой панелью и большим тачскрином. Под ним имеется еще один монитор, но меньше по размерам. Новинка будет продаваться в 5- и 7-местном исполнениях.