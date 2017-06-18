В России к 2022 году могут выпустить летающий внедорожник

Государственный фонд перспективных исследований России поделился своей стратегией, предусматривающей разработку первого отечественного летающего внедорожника. Ожидается, что первый тестовый полет такого автомобиля состоится в 2022 году.

Отмечается, что летающий внедорожник предназначен для работников Министерства обороны и МЧС. Дальность полета летающей машины достигает 1 000 км при скорости в 250 км/ч, а предельная скорость авто составит 315 км/ч. Сообщается, что авто управляется как оператором, так и в автономном режиме.

Также грузоподъемность российского летающего внедорожника составит около 500 кг. Помимо того, разработчики проинформировали, что летающий автомобиль сможет садиться и взлетать на полигоне размером 50 метров и с высотой препятствий до 15 метров. Аппарат применяет схему воздушного обдува несущих поверхностей, которая осуществляется при помощи 10 винтов с электроприводов, размещенных на передней кромке крыла авто.