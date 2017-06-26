В Jaguar трудятся над "заряженным" Jaguar I-Pace SVR

В пресс-центре британского премиального бренда Jaguar подтвердили разработку «заряженного» полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace SVR, в котором разработчики акцентируют внимание на управляемости. Об этом сообщают обозреватели портала Autocar, ссылаясь на Ханно Кирнера, директора отдела планирования продуктов.

Топ-менеджер сообщает, что инженеры Jaguar смогут создать электромобиль, разгоняющийся до первой «сотни» за 1,9 секунды. Отмечается, что с такой мощностью могут справиться только опытные водители либо профессиональные гонщики.

Кирнер отметил, что электрокар Jaguar I-Pace SVR будет слишком скоростным, что может быть тяжело для начинающих водителей. Потому он предложил ввести несколько ограничений и организовать подготовительные занятия.

Также топ-менеджер поведал и о других модификациях для Jaguar I-Pace. Скоро выйдут Jaguar I-Pace SVX и Jaguar SVA. Последний уже получил одобрение и выйдет после Jaguar XJ, премьера которого намечена до 2019 года.