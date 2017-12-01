Озвучены цены на новый Peugeot 508

Французский бренд Peugeot, подконтрольный компании PSA Group, озвучил цены на свой новый лифтбэк Peugeot 508, который выйдет на французский авторынок. В Европе продажи авто начнутся осенью 2018 года.

Премьера нового Peugeot 508 прошла в рамках Женевского автосалона в марте текущего года. Новинку разработали с использованием архитектуры EMP, а вместе со сменой генераций седан преобразовали в лифтбэк, получивший безрамочные боковые двери.

Во Франции лифтбэк предлагается по цене от 32 300 до 47 600 евро в зависимости от комплектации. Наиболее бюджетные модификации Peugeot 508, оснащенные 1,5-литровым 150-сильным дизельным агрегатом и 6-скоростной МКПП обойдутся от 32 300 до 35 100 евро. За машину с такими же моторами и 8-ступенчатой АКПП придется отдать 34 100 - 36 900 евро, стоимость новинки, под капотом которой разместился 2-литровый дизель с отдачей 160 «лошадок», приводимый в действие «автоматом» на 8 скоростей составит 38 800 - 41 200 евро. А вот за модификацию с 2-литровым дизельным двигателем с производительностью в 180 «лошадок» и 8-диапазонной автоматической трансмиссией придется выложить от 43 300 до 47 600 евро.

Среди функций новинки стоит выделить шесть эйрбэгов, двухзонный климат-контроль, виртуальную панель управления, мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином, круиз-контроль, колесные диски размером 16 и 17 дюймов, ассистент предупреждения столкновений и система контроля за выходом из полосы движения. Сборка новинки будет осуществляться на заводе в Мюлузе (Франция).