Голландцы построили шутинг-брейк на базе Tesla Model S

Нидерландская фирма RemetzCar показала в глобальной сети универсал, созданный на базе электрокара Tesla Model S. Машина может получить мелкосерийное продолжение.

Компания RemetzCar получила известность благодаря тому, что делает из роскошных автомобилей лимузины. Теперь голландцы решили попробовать себя в работе с форматом шутинг-брейк, использовав для такого проекта электрокар Tesla Model S. Разработка машины началась в прошлом году, и завершилась она только сейчас.

Шутинг-брейк Tesla Model S получил удлиненную платформу, новые алюминиевые панели, переделанную стойку и другие окна. Кроме того, модернизацию претерпела крыша транспортного средства. Получила ли машина технические доработки, неизвестно.

Автомобиль был разработан по заказу клиента, но голландцы не называют его имени. При этом в RemetzCar уже подумывают над тем, чтобы выпустить лимитированную партию электрокаров Tesla Model S в формате шутинг-брейк, в которую войдут 20 машин.

К слову, нидерландская фирма уже не в первый раз переделывает электрокар Tesla Model S. Ранее голландские мастера превратили машину в роскошный катафалк.