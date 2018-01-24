Кроссовер Mitsubishi Outlander подорожал в РФ на 30 тыс. рублей

В ходе очередного исследования цен, затронувшего новые автомобили в РФ, эксперты из «АВТОСТАТ» смогли выяснить, что японский кроссовер Mitsubishi Outlander в большинстве вариантов исполнения подорожал на 30 000 рублей. Этот результат оказался выше на 1,6-2,0% от предыдущего ценника.

Подорожание коснулось всех версий Mitsubishi Outlander, кроме модификаций Instyle и Ultimate с 167-сильным 2,4-литровым мотором. Отныне за Mitsubsihi Outlander Inform с передним приводом россияне выложат от 1 599 000 рублей, а полноприводная версия Invite обойдется в 1 723 000 рублей. Под капотом этих модификаций разместился 2-литровый мотор с производительностью в 146 «лошадок».

Как ранее сообщали специалисты, в РФ дилерские центры бренда Mitsubishi за четыре месяца текущего года смогли сбыть 7 433 единицы кроссовера Mitsubishi Outlander, что в 1,5 раза выше показателей годичной давности. При составлении отчета о ценах аналитики не учитывали акции и спецпредложения.