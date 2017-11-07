Россияне с июня забудут про знак "Шипы"

В России в скором времени могут одобрить законопроект, предусматривающий отмену знака «Шипы», который располагается на заднем стекле автомобиля. Данный документ уже направлен на подписание главе российского правительства Дмитрию Медведеву.

Как отмечают представители ГИБДД, предупредительный знак о наличие в автомобиле шипованной резины больше не актуален, так как машины в настоящее время оснащаются современными электронными ассистентами. Узнать о динамических параметрах авто можно при помощи цифровых систем, загруженности и конструкции машин. Наклейка с буквой «Ш» на заднем стекле затрудняет обзор и сказывается на безопасности всех участников дорожного движения.

Весной 2017 года всех автолюбителей обязывали клеить знак «Шипы» на заднее стекло, в противном случае инспектор ГИБДД мог выписать штраф на сумму в 500 рублей. Ряд общественных активистов в ходе проведенных исследования смогли установить, что какой-нибудь предприимчивый россиянин смог бы заработать состояние на наклейках, которые массово начали покупать россияне.