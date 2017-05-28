Воронежцы крайне возмущены подорожанием бензина

Повышение цен на бензин заметно по всей стране, недавно воронежские автомобилисты начали активное обсуждение в одном из городских пабликов в социальной сети "ВКонтакте". Горожане отмечают, что на некоторых заправках бензин поднялся в цене на 2 рубля менее, чем за неделю.

На территории всей России цены на бензин поднялись примерно на рубль, но в некоторых регионах подорожание бензина выше, чем в других областях. Например, в Воронеже на некоторых заправочных станциях стоимость бензина поднялась на 2 рубля, если сравнивать с ценниками на прошлой неделе. АИ-98 сейчас продается в среднем по 49 рублей за литр, хотя на прошлой неделе автомобилисты заправлялись по цене 47 рублей за литр.

Но подорожал не только высокооктановый бензин, например, АИ-92 вырос в стоимости на 90 копеек, а АИ-95 - на 88 копеек. В итоге, АИ-95 продается в среднем по 45 рублей 50 копеек за литр. Эксперты связывают увеличение цен на топливо с тем, что у нефтяных компаний исчерпали запасы, закупленные по старым ценам.