Электрокроссовер BMW iNext станет беспилотником

Инженеры баварской машиностроительной компании BMW готовят к выпуску свой новый полностью электрический кроссовер BMW iNext. По словам инсайдеров, новинка может получит прогрессивный автопилот.

Согласно информации, распространенной зарубежными специализированными порталами, новый серийный электрокар BMW iNext не будет иметь ничего общего с концептом BMW Vision Next 100, который дебютировал в 2016 году. Модель выпустят в кузове кроссовер, а под капотом разместится полностью электрический мотор. Также автомобиль обустроят системой беспилотного управления. В модельном ряду новинка расположится выше BMW iX3.

Как сообщает пресс-центр BMW, новый электрокроссовер BMW iNext получит три новые системы, которые разрабатываются конструкторами бренда. Вероятно, электрокар снабдят системой постоянного подключения с серверами компании с целью обмена необходимыми данными и информацией о ситуации на дорогах. Также кроссовер получит новую систему автономного управления, но основным новшеством станет силовой агрегат, параметры которого пока покрыты тайной.