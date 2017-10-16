Рассекречен салон нового минивэна Geely VF11

Китайская машиностроительная компания Geely выведет на домашний авторынок свой новый минивэн с маркировкой VF11 уже 2018 году. Недавно в сеть утекли фотографии внешнего оформления новинки, теперь же Geely раскрыла подробности салона серийного минивэна.

Отмечается, что фотографии нового минивэна VF11 обнародовали в базе Министерства промышленности КНР. Интерьер прототипа получил всего лишь несколько кнопок на передней панели, а в ее середине расположился планшет мультимедийного центра. А вот в салоне серийного минивэна увеличилось число кнопок, но тачскрин и здесь находится. Помимо всего салон обустроили виртуальной панелью управления, трехспицевым рулем и отделкой из хрома.

По непроверенным данным, новый минивэн Geely разработан с использованием собственной архитектуры китайского автопроизводителя. Размеры серийного минивэна Geely VF11 составили 4706X1909X1664, а величина колесной базы достигла 2 805 мм. Салон новой модели будет рассчитан на пять, шесть и семь посадочных мест.

Под капотом новинки разместят 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат с отдачей в 177 лошадиных сил. Кроме него предусмотрена и гибридная установка, в состав которой входит тот же 1,5-литровый ДВС и электромотор. Общая производительность подзаряжаемого от бытовой электросети гибрида пока держится в секрете, но затраты топлива составляют 1,7 литра на 100 км. Вероятно, небольшой минивэн выйдет еще в электрической модификации, но о ней пока нет данных.