В Уфе можно будет купить иномарку за 130 тыс. рублей

В Уфе на 13 июня текущего года запланировано проведение аукциона, в рамках которого будут проданы арестованные автомобили должников. Цена выставленных на торги машин колеблется от 130 000 до 1 499 000 рублей.

Об этом проинформировал пресс-центр республиканской службы судебных приставов. Отмечается, что наиболее дорогим автомобилем, который уйдет с молотка, станет американский Ford 222709, выпущенный в 2011 году. Начальная цена данного лота составит 1 499 000 рублей. А вот наиболее дешевым лотом аукциона выступит французский Peugeot 107, за который хотят выручить от 130 000 рублей.

Кроме того, на аукцион выставят автомобили таких брендов, как Hyundai, Lifan, Renault, Mazda, Toyota, Daewoo, ВАЗ, KIA, Volkswagen, «КАМАЗ» и другие. Торги состоятся в 10 часов утра. Их итоги станут известны в тот же день, а подать заявку на участие в аукционе может каждый. Для этого стоит только внести сумму необходимого задатка.