Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для выездов на шашлык

Уже наступил сезон шашлыков и многие россияне решают на каком автомобиле лучше всего поехать на пикник. Чтобы помочь отечественным автолюбителям в решении этой проблемы, специалисты составили рейтинг самих подходящих для выездов на природу автомобилей.

Первенство в рейтинге завоевал немецкий премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Машина предназначается для тех людей, кто привык с максимальным комфортом выезжать на пикники. На второй позиции числится российский УАЗ «Патриот», который с легкостью может проехать по самой непроходимой местности.

ТОП-3 закрывает японский кроссовер Mazda CX-5. Автомобиль хорошо управляем и получил вместительный багажный отсек и экономичный мотор. В ТОП-5 попали MINI Clubman и Smart Brabus. Первый хорошо ведет себя на дороге и в нем можно организовать специальное отделение для охлаждения продуктов. Вторая получила короткую колесную базу и небольшие свесы, что позволит проехать по тяжелому бездорожью. А также Smart Brabus можно заказать в службах каршеринга.