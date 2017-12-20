Audi представила тизер нового кроссовера Q8

Немецкая автомобилестроительная компания Audi накануне представила тизер нового кроссовера Q8. Ранее Audi опубликовала три видеоролика, в которых были показаны части кузова флагмана компании.

Согласно официальным данным, премьера Audi Q8 состоится уже 5 июня в Китае. В целом, новинка очень схожа с концептом Q8 Sport. Особенно это видно, если рассматривать бамперы, головную оптику, воздухозаборники и прочие элементы кузова. Что касается интерьера, то его пока что держат в секрете.

Представители немецкой автокомпании сообщили, что новый Audi Q8 будет использовать в основе платформу MLB, на которой построен Audi Q7, кроссовер Lamborghini Urus, первый кроссовер Bentley Bentayga и обновленный Volkswagen Touareg. Под капотом будут установлены несколько бензиновых и дизельных агрегатов на шесть, или восемь цилиндров. Более точную информацию предоставят во время презентации модели.